Туринці не змогли втримати мінімальну перемогу.
Ювентус - Кальярі, Getty Images
06 жовтня 2024, 15:35
У рамках сьомого туру італійської Серії А туринський Ювентус зіграв унічию з Кальярі.
Рахунок у матчі було відкрито на 15-ій хвилині завдяки реалізовану пенальті у виконанні Душана Влаховича, проте втримати цей результат команді Тіаго Мотти не вдалося.
Під саму завісу протистояння, на 88-ій хвилині, Кальярі вдалося зрівняти рахунок після того, як Резван Марін реалізував вже свій пенальті.
Незважаючи на те, що Ювентусу довелося догравати зустріч у меншості через вилучення Франсішку Консейсана, фінальний свисток все ж зафіксував нічию 1:1.
Ювентус — Кальярі 1:1
Голи: Влахович, 15 (пен.) — Марін, 88 (пен.)
Ювентус: Ді Грегоріо, Савона (Даніло 70), Калулу, Гатті, Камб'язо, Локателлі (МакКенні 62), К. Тюрам (Луїс 62), Консейсан, Копмейнерс (Фаджолі 46), Мбангула (Йїлдіз 77), Влахович
Кальярі: Скуффет, Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт, Макумбу (Марін 65), Адопо (Дейола 77), Зортеа (Мутандва 76), Віола (Гаетано 57), Ауджелло (Лувумбо 57), Пікколі
Попередження: Тюрам, Камб'язо, Консейсан— Міна, Дейола
Вилучення: Консейсан, 89