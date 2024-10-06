Італія

Туринці не змогли втримати мінімальну перемогу.

У рамках сьомого туру італійської Серії А туринський Ювентус зіграв унічию з Кальярі.

Рахунок у матчі було відкрито на 15-ій хвилині завдяки реалізовану пенальті у виконанні Душана Влаховича, проте втримати цей результат команді Тіаго Мотти не вдалося.

Під саму завісу протистояння, на 88-ій хвилині, Кальярі вдалося зрівняти рахунок після того, як Резван Марін реалізував вже свій пенальті.

Незважаючи на те, що Ювентусу довелося догравати зустріч у меншості через вилучення Франсішку Консейсана, фінальний свисток все ж зафіксував нічию 1:1.

Ювентус — Кальярі 1:1

Голи: Влахович, 15 (пен.) — Марін, 88 (пен.)

Ювентус: Ді Грегоріо, Савона (Даніло 70), Калулу, Гатті, Камб'язо, Локателлі (МакКенні 62), К. Тюрам (Луїс 62), Консейсан, Копмейнерс (Фаджолі 46), Мбангула (Йїлдіз 77), Влахович Кальярі: Скуффет, Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт, Макумбу (Марін 65), Адопо (Дейола 77), Зортеа (Мутандва 76), Віола (Гаетано 57), Ауджелло (Лувумбо 57), Пікколі

Попередження: Тюрам, Камб'язо, Консейсан— Міна, Дейола

Вилучення: Консейсан, 89