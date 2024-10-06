Італія

Важкий виїзд "россонері" до Флоренції.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутній матч з Фіорентиною в рамках 7-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"На цьому етапі сезону важлива спадкоємність. Якщо команда йде добре і поліпшується, важливо підтримувати ці основи. Справа не в нестачі віри в інших гравців. Багато з них, включно з Лофтусом-Чіком та Чуквуезе в останній грі (з Баєром (0:1) у ЛЧ — Прим.), підходять нам та грають добре, але тепер важливо мати основу, яка зможе підтримувати форму команди впродовж всього сезону.

Флоренція — завжди складне місце для гри. Це чудова команда, але ми готові продемонструвати хороший виступ і, звісно, хочемо перемогти.

Фіорентина застосовує персональну гру 1 в 1, тому наш підхід теж буде іншим. Це буде складна гра. У них багато якостей, і вони агресивні. Будь то на Сан-Сіро чи на виїзді, ми завжди хочемо перемогти. Це буде велике випробування, і нам потрібно розвинути те, що ми зробили в лізі за останні тижні. Я хочу, щоб команда максимально наблизилася до того, що ми бачили в другому таймі матчу з Баєром", — заявив Фонсека.

Матч між Фіорентиною та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.