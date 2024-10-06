Італія

Неймовірний матч у Флоренції!

Футболісти Фіорентини завдали поразки Мілану в 7-му турі чемпіонату Італії. Гра у Флоренції завершилася з рахунком 2:1.

По ходу матчу команди не реалізували три пенальті. Голкіпер Мілана Майк Меньян не дав забити Мойзе Кіну, а воротар Фіорентини Давід Де Хеа відбив удари Тео Ернандеса і Теммі Абрагама, в обох випадках витягнувши м'ячі з кута.

Фіорентина набрала 10 очок, у Мілана 11 балів. У наступному турі Фіорентина 20 жовтня зіграє на виїзді з Лечче, а Мілан днем раніше прийме Удінезе.

Фіорентина - Мілан 2:1

Голи: Адлі, 35, Гудмундссон, 73 - Пулішич, 60

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 67), Адлі (Бірагі, 77), Бове — Кольпані (Кайоде, 90), Гудмундссон (Куаме, 77) — Кін

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 82), Мората, Леау (Окафор, 73) — Абрагам

Попередження: Додо, Бове — Томорі, Мората, Рейндерс.