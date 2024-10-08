Італія

Івуарійський центрбек отримав травму проти "гірників".

Центральний захисник бергамської Аталанти Оділон Коссуну вибув з ладу на два-три тижні. Про це повідомляє Sky Italia.

За інформацією джерела, 23-річний івуарієць отримав м'язово-фасціальну травму першого ступеня правого підколінного сухожилля.

Зазначається, що Коссуну травмувався у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (3:0), через що його замінили наприкінці другого тайму.

Орієнтовні терміни відновлення івуарійського захисника, як сказано вище, оцінюються в два-три тижні.