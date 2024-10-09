Італія

Півзахисник Наполі прокоментував успішний початок сезону.

Італійський Наполі розпочав новий сезон Серії A із 16 здобутих очок за підсумком семи зіграних турів та очолює чемпіонські перегони станом на початок жовтневого міжнародного вікна.

Півзахисник "Партенопеї" Станіслав Лоботка під час від’їзду до розташування збірної Словаччини на матчі Ліги націй УЄФА проти Швеції та Азербайджану розповів про досвід роботи під орудою Антоніо Конте за останні місяці.

"Цей сезон може стати особливим, але ми тільки на самому його початку. У порівнянні з минулим роком, коли нам не вистачало спортивного голоду після Скудетто, цей рік суттєво відрізняється.

Конте приніс нові ідеї та іншу атмосферу до нашого колективу. Він штовхає нас на вищий рівень як фізично, так і ментально, і поки що результати на нашому боці. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, і цей тренер точно може вивести нас на найвищий рівень", — заявив словацький виконавець.

Проти Швеції Словаччина зіграє 11 жовтня, тоді як проти Азербайджану — 14 жовтня.