Італія

Зараз французький фулбек хотів би підписати з Міланом новий контракт.

Напередодні з'явилася інформація про те, що лівий захисник Мілана Тео Ернандес хоче залишитися в своєму поточному клубі та підписати новий контракт, оскільки його поточна угода спливає влітку 2026 року.

Футбольний агент Мануель Гарсія Кілон, який представляє інтереси 27-річного француза, підтвердив цю інформацію щодо бажання його клієнта продовжити кар'єрний шлях разом із "россонері".

"Майбутнє? У футболі все може швидко змінитися. Станом на зараз Тео хоче залишитися в Мілані і домовитися про нову угоду.

Я не знаю, що буде через рік. Зараз він говорить про те, що дуже щасливий у Мілані", – цитує слова Кілона журналіст Фабріціо Романо з посиланням на QSVS.

У поточному сезоні Тео Ернандес провів у футболці "россонері" дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи, віддав два асисти та заробив одну червону картку.