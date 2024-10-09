Італія

Продовження кар'єрного шляху з "россонері" є пріоритетом для французького фулбека.

Поточний контракт лівого захисника Тео Ернандеса з Міланом спливає влітку 2026 року, і гравець прагне підписати нову угоду зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, для 27-річного француза залишається в пріоритеті продовження контракту з "россонері", оскільки він щасливий у клубі.

Зазначається, що Тео та його агент Мануель Гарсія Кілон чекатимуть від Мілана офіційної пропозиції щодо нового контракту протягом шести місяців.

У поточному сезоні Тео Ернандес провів у футболці "россонері" дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи, віддав два асисти та заробив одну червону картку.