Італія

Іспанський фахівець відзначив вплив на свою ігрову кар'єру видатного французького тренера.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас розповів про взаємини з Арсеном Венгером в лондонському Арсеналі. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Лондон змінив мене. Арсен Венгер був для мене всім. Він вірив у мене, питав про сім'ю, про школу. Арсен говорив зі мною про речі, не притаманні тренеру, і змушував відчувати себе частиною його проекту. Мати таку людину у своєму житті дуже важливо.

Те, що він змусив мене відчути, неможливо пояснити. Виходячи на поле і знаючи, що за тобою стоїть людина, яка в тебе дуже вірить, ти почуваєшся добре, і голова працює краще", — сказав Фабрегас.

Нагадаємо, Сеск Фабрегас перебував у структурі Арсеналу з 2003 по 2011 рік. За цей час він відіграв за "канонірів" 303 матчі, забив 57 голів та віддав 95 результативних передач.