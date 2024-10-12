Італія

Польський півзахисник розповів цікаву трансферну історію.

Польський центральний півзахисник Пйотр Зелінські влітку цього року завершив восьмирічний період виступів у складі Наполі та перебрався до міланського Інтера в статусі вільного агента.

Однак доля могла повернутись свого часу й таким чином, що 30-річний виконавець, кар’єра якого в Італії розпочалась із виступів за фріульський Удінезе, міг і не опинитись у Неаполі, про що розповів під час останнього інтерв’ю.

"Одного дня Юрген Клопп запросив мене до себе додому, а Ліверпуль навіть відправив за мною приватний літак. Я був шокований, тому що вперше подорожував таким чином.

У Ліверпулі Клопп сказав, що я для нього — щось середнє між Фабрегасом і Гюндоганом. Я спочатку нічого не розумів, але потім мій менеджер, який говорив німецькою, усе мені пояснив.

Він дуже хотів мене бачити в складі своєї команди, навіть керівники Ліверпуля цього хотіли. Вони пропонували 18,5 мільйонів євро, але Удінезе хотів більше.

Ліверпуль натомість не міг перетнути певну межу вартості в питанні мого трансферу, тому що я ще не був гравцем топ-рівня.

Та й я не відчував себе таким, якщо чесно", — заявив польський футболіст.

У підсумку, улітку 2016 року Зелінські став гравцем Наполі за 16 млн євро й відтоді провів 364 матчі, забив 51 гол та віддав 46 гольових передач.