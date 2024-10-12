Італія

"Пітер Пен" в своєму репертуарі.

Колишній нападник римської Роми, мадридського Реала, Мілана та збірної Італії Антоніо Кассано розповів про свої витрати після підписання першого контракту з "вовками". Його слова наводить Marca.

"Єдине безумство, яке я зробив у перший рік після підписання контракту з Ромою — це купив дев'ять машин. Дев'ять, тому що я ідіот. Дві Феррарі, два Мерседеси... У мене було все", — заявив Кассано.

Зазначимо, що у перший сезон в Ромі Тото Кассано відіграв 30 матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Загалом у складі "вовків" Кассано провів 161 матч, забив 52 голи та віддав 27 результативних передач.