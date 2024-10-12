Італія

Власник римської агенції розповів деталі переходу.

Український нападник Артем Довбик цього літа приєднався до складу італійської Роми, здійснивши трансфер із каталонської Жирони.

І хоча інтереси 27-річного виконавця представляє AL&IK football management agency, під час перемовин свій вклад зробила й римська агенція GG11, власник якої, Габріеле Джуффріда в останньому інтерв’ю розповів про деталі угоди.

"Це була складна угода, оскільки це була справжня битва між Атлетіко та Ромою.

Однак гравець завжди хотів приєднатись до Роми, як пріоритет, і в нього були особливі почуття до цього клубу", — заявив спортивний агент.

У новому клубі Довбик забив уже чотири голи та віддав один гольовий пас у дев’яти матчах.