Італія

"Зебри" хотіли розвантажити зарплатну відомість.

Новоспечений воротар Барселони Войцех Щесни розповів, чому минулого літа Ювентус не продовжив з ним контракт. Цитує 34-річного поляка Нікола Скіра.

""Представляти Ювентус — це привілей. У клубі сказали, що я коштую занадто дорого, а у них є фінансові проблеми. Тож ми знайшли рішення. Я міг залишитися, і мені б заплатили, але вірю в особисті стосунки. У Ювентусі мене поважали", — сказав Щесни.

Нагадаємо, минулого літа, Войцех Щесни залишив Ювентус на правах вільного агента після семи років виступів у Турині, протягом яких він встиг провести на клубному рівні 252 матчі, в 103 з яких він відіграв "на нуль" (всього пропустив 233 голи). Разом з туринським клубом він тричі ставав чемпіоном Італії.

Раніше повідомлялося, що Барселона внесла Щесни в заявку Ліги чемпіонів.