Італія

Гастон Перейро зараз перебуває в статусі вільного агента.

Атакувальний півзахисник Гастон Перейро може вже невдовзі стати гравцем Дженоа, передає портал Sky Sport Italia.

Генуезці продовжують пошуки заміни Руслану Маліновському, який надовго вибув через травму. Раніше стало відомо, що "россоблу" вже відкинули три кандидатури, зокрема й українця Віктора Коваленка.

На ринку вільних агентів колектив Альберто Джилардіно, схоже, вирішив зупинитися на Гастоні Перейро. Наприкінці серпня 29-річний уругваєць залишив Кальярі.

У сезоні-2023/24 півзахисник на правах оренди представляв Тернану (Серія Б). На його рахунку шість голів і три асисти в 20 матчах у всіх турнірах.

Раніше уругваєць також представляв рідний Насьйональ (Монтевідео) і ПСВ. За національну команду Перейро відзначився п'ятьма результативними ударами та однією гольовою передачею в 13 поєдинках.