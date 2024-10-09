Італія

Віктор продовжує перебувати в статусі вільного агента.

Атакувальний півзахисник Віктор Коваленко не стане гравцем Дженоа, передає журналіст Ніколо Скіра.

Коваленко був одним із трьох кандидатів, які так і не переконали головного тренера "россоблу" Альберто Джилардіно в своїй здатності замінити півзахисника Руслана Маліновського, який надовго вибув, зазнавши жахливої травми в матчі Серії А у вересні.

Склад генуезців могли поповнити ексгравець Лаціо та Інтера Антоніо Кандрева, а також колишній виконавець Барселони та ПСЖ Рафінья, які теж перебувають у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, що Коваленко наприкінці серпня залишив Аталанту. У сезоні-2023/24 28-річний українець представляв Емполі на правах оренди, відзначившись одним голом та одним асистом у 17 матчах чемпіонату Італії. Цікаво, що його єдиний результативний удар уболівальники "адзуррі" визнали найкращим за підсумками минулої кампанії.