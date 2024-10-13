Італія

Зарплата вихованця римського клубу може значно зрости.

Центральний півзахисник Нікколо Пізіллі стає все більш важливою складовою Роми.

За даними Corriere dello Sport, у рідному клубі 20-річний італієць нині заробляє всього 70 тисяч євро за сезон, що є стандартною сумою для більшості випускників академій. Найближчим часом його зарплата може зазнати значних, позитивних змін.

Пізіллі пов'язаний з "джаллороссі" контрактом, розрахованим до кінця червня 2026 року. Переговори щодо нової угоди зараз перебувають на початковій стадії.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у семи матчах Роми в усіх турнірах, відзначившись одним, дебютним голом у Серії А.

У домашньому матчі проти Бельгії (1:1) у третьому турі Ліги націй УЄФА-2024/25 Нікколо дебютував за збірну Італії.