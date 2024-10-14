Італія

Час повертатися в Брешію.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про свої плани на майбутнє. Цитує іспанського фахівця Calciomercato.

"Я трохи втомився, це правда. Як і всі ми втомлюємося від нашої роботи. Але я дуже, дуже сильно люблю футбол. І продовжую його любити. І перебувати в Італії мені в радість.

Я ще не вирішив, що далі, мені потрібно подумати. Якби я вже вирішив, то сказав би. Що завгодно може статися. Я навіть не знаю, де буду працювати.

Якщо Баджо стане моїм асистентом, приїду в Італію.

Де б я хотів працювати в Італії? Дженоа сильна", — заявив Гвардіола.

Чинний контракт Гвардіоли з Ман Сіті розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Пеп Гвардіола та Роберто Баджо разом захищали кольори італійської Брешії з 2001 по 2003 рік (з невеличкою перервою Гвардіоли через оренду в Рому у 2002 році — прим.).