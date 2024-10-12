Англія

Іспанський фахівець може залишити клуб АПЛ наступного літа.

Манчестер Сіті вже почав думати над тим, хто міг би замінити головного тренера Хосепа Гвардіолу, якщо він ухвалить рішення залишити команду після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "містян" розглядає два пріоритетні варіанти — Хабі Алонсо, який зараз очолює Баєр, а також Рубен Аморім, який працює зі Спортінгом.

Також зазначається, що сам Гвардіола ще не дав своєї відповіді щодо майбутнього, але раніше клуб просив 53-річного фахівця відповісти до кінця першої половини сезону, щоб Сіті мав час на пошук та оцінку кандидатів.

Чинний контракт Гвардіоли розрахований до літа 2025 року.

Також додамо, що раніше на посаду спортивного директора Манчестер Сіті було призначено Уго Віану, який перебрався з того ж Спортінга.