Італія

Італійський захисник бачить своє майбутнє разом із "нерадзуррі".

Футбольний агент Тулліо Тінті, який представляє інтереси центрального захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні, висловився про майбутнє свого клієнта.

"Немає сенсу говорити про те, що Бастоні може залишити Інтер. Без шансів.

Він є суперфанатом Інтера, дуже щасливий у клубі. Проблем немає. Лише півтора роки тому ми продовжили контракт, усе добре", — цитує слова Тулліо Тінті журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що поточний контракт Бастоні з Інтером спливає влітку 2028 року. У поточному сезоні 25-річний італієць провів вісім матчів, в яких відзначився асистом.