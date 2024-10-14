Італія

Італійський центрбек пов'яже майбутнє з "россонері".

Центральний захисник Мілана Маттео Габбія найближчим часом має пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний італієць підпише з "россонері" новий контракт до червня 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.

Цю інформацію також підтверджує футбольний агент Тулліо Тінті, який представляє інтереси Габбії:

"Мілан подзвонив мені, так... Маттео буде дуже радий підписати нову угоду, але нам ще потрібно обговорити це".

У поточному сезоні Маттео Габбія провів шість матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та заробив одне попередження.