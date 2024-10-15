"Россонері" цікавляться канадським форвардом, в якого спливає контракт із Ліллем влітку 2025 року.
Джонатан Девід, Getty Images
15 жовтня 2024, 13:30
Нападник французького Лілля Джонатан Девід може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Мілан зацікавлений у підписанні 24-річного канадського форварда, з яким поточний головний тренер "россонері" Паулу Фонсека має досвід спільної роботи.
Поточний контракт Девіда з Ліллем спливає влітку 2025 року, тому взимку у гравця буде можливість розпочати переговори з іншими команди щодо можливого переходу на правах вільного агента.
Зазначається, що оточення Джонатана вже розпочало розглядати потенційні варіанти щодо нового клубу для гравця.
У поточному сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 13 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 8 голів та віддав 2 асисти.