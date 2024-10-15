Італія

Форвард Лілля може продовжити кар'єру в Серії А.

Нападник збірної Канади і Лілля Джонатан Девід є трансферною метою Ювентуса.

Після семи турів тільки Ювентус ще не знає, що таке поразка. При цьому команда забила всього 10 м'ячів. Щоправда, і пропустила лише один гол.

Незважаючи на комфортну різницю, багато хто незадоволений тим, що за кількістю забитих м'ячів "стара синьйора" лише на восьмому місці. З цієї причини клуб уже взимку хоче посилити лінію атаки.

За інформацією Corriere dello Sport, вибір було зроблено на користь Джонатана Девіда з Лілля.

У цьому сезоні канадський нападник забив у 13 матчах вісім голів, а також на його рахунку 2 асисти.