Форвард Лілля може продовжити кар'єру в Серії А.
Джонатан Девід, Getty Images
15 жовтня 2024, 19:58
Нападник збірної Канади і Лілля Джонатан Девід є трансферною метою Ювентуса.
Після семи турів тільки Ювентус ще не знає, що таке поразка. При цьому команда забила всього 10 м'ячів. Щоправда, і пропустила лише один гол.
Незважаючи на комфортну різницю, багато хто незадоволений тим, що за кількістю забитих м'ячів "стара синьйора" лише на восьмому місці. З цієї причини клуб уже взимку хоче посилити лінію атаки.
За інформацією Corriere dello Sport, вибір було зроблено на користь Джонатана Девіда з Лілля.
У цьому сезоні канадський нападник забив у 13 матчах вісім голів, а також на його рахунку 2 асисти.