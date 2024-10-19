Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 19 жовтня, розпочавшись о 19:00.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Удінезе.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ, 19:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Россонері" підходять до сьогоднішнього поєдинку після двох поспіль виїзних поразок. На початку місяця колектив Паулу Фонсеки поступився Баєру (1:0) в Лізі чемпіонів, після чого, уже на внутрішній арені, дозволив здолати себе Фіорентині (2:1). Ще більш прикрим для Мілана підсумки минулого туру зробило вилучення Тео Ернандеса після завершення матчу у Флоренції.

За підсумками сьомого туру атака Мілана (15) перестала бути найкращою в чемпіонаті Італії. Випередити "россонері" за кількістю голів вдалося спочатку Аталанті, а потім й Інтеру (обидва — 16). Удінезе нерідко вдається створити проблеми для міланського гранда, тож команді Паулу Фонсеки в її нинішньому стані точно не буде легко.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Паулу Фонсеки. Так, на перемогу Мілана пропонується коефіцієнт 1.42, тоді як потенційний успіх Удінезе оцінюється показником 7.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.90. Можна розглянути варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5". Цей сценарій оцінюється коефіцієнтом 2.17. Ймовірність гола Альваро Морати представлена показником 2.25.

Удінезе після домашньої поразки від Інтера (2:3) зумів досягти бажаного результату в поєдинку з Лечче на власному ж полі. "Б'янконері" виглядали трохи краще за гостей, однак уразити їхні ворота підопічним Кости Руняїча вдалося лише раз. Мінімальну перемогу (1:0) клубу з Удіне приніс чудовий удар Джордана Земура зі штрафного.

Ймовірніше за все, ключовим фактором у сьогоднішній зустрічі стане готовність до неї "россонері". Чимало гравців брали участь у матчах своїх національних команд, та й ситуація з пенальті, що виникла у Флоренції раніше, є черговим проявом певної хаотичності, яка нині має місце в Мілані. Після виграного Дербі делла Мадонніна значно покращити свої позиції в клубі Фонсеці не вдалося.

У попередніх десяти домашніх матчах проти Удінезе Мілан здобув чотири перемоги, зазнавши двох поразок (в обох випадках із рахунком 0:1) і ще чотири рази зігравши внічию (всі — 1:1). В останніх дев'яти зустрічах на Джузеппе Меацца "б'янконері" удавалося уразити ворота "россонері" бодай раз. Паулу Фонсека має позитивну статистику протистоянь із клубом з Удіне в якості керманича Роми (3В, 1Н; 8:2).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "Удінезе — агресивна команда, вони добре грають і дуже мотивовані. Вони чудово почали сезон, тому це буде напружений і дуже важкий матч. Нам потрібно проявити себе якнайкраще, щоб перемогти. Заміна Тео? Я ще не прийняв рішення".

Коста Руняїч, головний тренер Удінезе: "Кожен матч особливий. Зустріч із Міланом після перерви — хороша можливість заробити очки. Ми зробимо все, щоб ускладнити їм життя та не дати продемонструвати свої якості. Нам потрібно закривати простір, бути компактними та зосередженими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Леау — Окафор

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Еккеленкамп, Карлстрем, Саррага, Земура — Товен, Лукка

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