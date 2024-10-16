Італія

Гравець відзначив футбольну пристрасть обох спеціалістів.

Центральний нападник Наполі Джованні Сімеоне порівняв керманича клубу Антоніо Конте зі своїм батьком Дієго, який очолює Атлетіко.

Аргентинський гравець пояснив, у чому на його думку полягає схожість між двома спеціалістами.

"Він [Конте] дійсно нагадує мені мого батька Дієго, оскільки має в своїй голові відповідну пристрасть до футболу. Він усе бачить і відчуває завдяки досвіду та багатьом годинам перегляду матчів", — цитує слова 29-річного Сімеоне портал Football Italia.

Протягом поточного сезону Джованні взяв участь у восьми матчах Наполі в усіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

У неділю, 20 жовтня (початок — о 13:30 за Києвом), підопічні Конте гостюватимуть в Емполі у восьмому турі Серії А.