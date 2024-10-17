Аргентинець дав свій коментар.
Хав'єр Пасторе, Getty Images
17 жовтня 2024, 21:38
Півзахисник Хав'єр Пасторе під кінець своєї європейської кар'єри повернувся до Італії, до складу Роми, але не досяг успіху в цьому клубі — багато в чому через отриману ним важку травму.
"Я дуже хотів досягти успіху в Ромі, але в перший сезон за ді Франческо грав у півзахисті, і це було не найкраще для мене місце.
З Паулу Фонсекою все стало краще в тактичному сенсі, але я отримав травму і пропустив майже півтора року.
Дуже шкода, що не зміг виправдати очікувань керівництва клубу", — цитує слова Пасторе pianetamilan.it.
Крім Роми, Пасторе пограв в Італії за Палермо.
Раніше повідомлялося, що Гоналон завершив карʼєру.