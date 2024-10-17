Італія

Аргентинець дав свій коментар.

Півзахисник Хав'єр Пасторе під кінець своєї європейської кар'єри повернувся до Італії, до складу Роми, але не досяг успіху в цьому клубі — багато в чому через отриману ним важку травму.

"Я дуже хотів досягти успіху в Ромі, але в перший сезон за ді Франческо грав у півзахисті, і це було не найкраще для мене місце.

З Паулу Фонсекою все стало краще в тактичному сенсі, але я отримав травму і пропустив майже півтора року.

Дуже шкода, що не зміг виправдати очікувань керівництва клубу", — цитує слова Пасторе pianetamilan.it.

Крім Роми, Пасторе пограв в Італії за Палермо.

Раніше повідомлялося, що Гоналон завершив карʼєру.