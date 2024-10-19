Італія

Француз перейшов на менеджерську роботу.

ФК Комо оголосив про призначення колишнього центрального захисника команди Рафаеля Варана на посаду члена правління італійського клубу. Про це йдеться на офіційній сторінці "ларіджані" в соцмережі Х.

"Рафаель Варан, який нещодавно завершив кар'єру в професійному футболі, привнесе свій досвід та лідерські якості в наш клуб. Це ознаменує наступну главу його кар'єри за межами футбольного поля.

Варан співпрацюватиме з керівником відділу розвитку Комо Оушеном Робертсом та керівником освітньої програми Жюльєтом Болоном з метою підтримки зусиль клубу з розвитку молоді.

Його участь принесе користь не тільки гравцям, а й усій спільноті загалом. Інтегруючи академічну, лідерську та професійну підготовку в молодіжні програми, Варан прагне допомогти молодим спортсменам підготуватися до життя поза футболом", — йдеться в заяві клубу.