Колектив Пауло Фонсеки здобув три очки.
Мілан - Удінезе, Getty Images
19 жовтня 2024, 20:59
У рамках восьмого туру Серії А Мілан на своєму полі приймав Удінезе.
Господарі здолали гостей, граючи з 29-ї хвилини в меншості — вилучення отримав Тіджані Рейндерс.
Мілан — Удінезе 1:0
Гол: Чуквезе, 13
Мілан: Меньян — Роял, Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Томорі, 88), Пулішич, Окафор (Муса, 46) — Мората (Абрагам, 73)
Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує (Камара, 61), Ловрич (Паєро, 70), Карлстрем (Бреннер, 81), Саррага (Еккеленкамп, 70), Земура — Браво (Девіс, 60), Лукка
Попередження: Терраччано, Меньян — Бійол, Лукка, Камара
Вилучення: Рейндерс, 29.