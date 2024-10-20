Італія

Солідна сума.

Агент вінгера італійського Наполі Хвічі Кварацхелії вимагає у керівництва неаполітанського клубу вісім мільйонів євро заробітної плати для свого клієнта за новим контрактом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Наполі не готовий запропонувати 23-річному гравцю більше шести мільйонів євро на рік плюс додаткові бонуси. Сторони обговорюють пролонгацію трудової угоди грузинського футболіста до 30 червня 2029 року. Переговори між представниками Хвічі та клубом триватимуть найближчими тижнями.

Чинний контракт гравця з неаполітанцями розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі у чемпіонаті Італії сім матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.