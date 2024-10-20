Італія

Аутсайдери чемпіонату Італії вкотре зазнали поразок.

У рамках восьмого туру італійської Серії А-2024/25 відбулися ще два матчі: Фіорентина гостювала в Лечче, тоді як Венеція приймала Аталанту.

Колектив Палладіно сповна скористався вилученням із боку господарів поля. Розтрощити свого суперника "ліліям" допомогли дублі Катальді та Кольпані.

Клуб із Флоренції тепер перебуває на п'ятій сходинці турнірної таблиці (13 очок), тоді як "джаллороссі" йдуть 18-ми (п'ять очок).

Лечче — Фіорентина 0:6

Голи: Катальді, 20, 45, Кольпані, 34, 54, Бельтран, 61, Парізі, 72

Лечче: Фальконе — Гільбер (Жан, 87), Гашпар, Баскіротто, Галло — Уден (Моренте, 46), Рамадані (Каба, 76), П'єрре (Кулібалі, 46), Доргу — Ребич (Банда, 46), Крстович

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 66) — Катальді, Адлі (Річардсон, 57) — Кольпані, Гудмундссон (Бельтран, 9), Бове (Соттіл, 57) — Кін (Куаме, 46)

Попередження: Кольпані, Адлі, Госенс, Раньєрі, Річардсон

Вилучення: Галло, 43

Восьмий у поточній кампанії Серії А гол Ретегі допоміг Аталанті впоратися з Венецією. Матео також відзначився асистом на Пашалича.

"Нерадзуррі" в турнірній таблиці йдуть шостими (13 очок), а от підопічні Ді Франческо перебувають на останній, 20-й сходинці (чотири очки).

Венеція — Аталанта 0:2

Голи: Пашалич, 7, Ретегі, 47

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Саградо (Гапс, 64) — Кандела, Еллертссон (Бузіо, 46), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 64), Дункан, Дзампано — Орістаніо (Ель Хаддад, 79), Пох'янпало (Гютк'єр, 79)

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін (Руджері, 46), Джимсіті — Белланова, Едерсон (Сулемана, 75), Пашалич, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 68), Лукман (Куадрадо, 46) — Ретегі (Дзаніоло, 68)

Попередження: Бузіо — Едерсон