Італія

Артем Довбик не допоміг римлянам уникнути поразки.

У восьмому турі елітного дивізіону чемпіонату Італії Рома приймала на своєму полі Інтер. В стартовому складі римлян з'явився український нападний Артем Довбик, тоді як у гостей відзначимо вихід Генріха Мхітаряна з перших хвилин.

Команди одразу задали доволі непоганий темп гри, тому перший момент не змусив себе довго чекати: Маркус Тюрам завдав удар майже з лінії штрафного — Свілар перевів м'яч на кутовий. Рома змогла відповісти трохи пізніше - Пеллегріні потужно прострілив з правого флангу, Зоммер невдало підставив руки й м'яч влучив у стійку, але з другої спроби швейцарець впорався.

Інтер все ж таки більше володів ігровою ініціативою і мав ще один шанс відзначитись - Генрих Мхітарян завдав удар з дальньої відстані, але м'яч опустився на поперечину зверху та пішов за межі поля. Після цього команди стали діяти дещо обережніше. Відзначимо, що в середині тайму Де Врей змінив травмованного Ачербі, а на початку матчу така сама процедура відбулась й в дуеті Фраттезі — Чалханоглу.

До перерви команди обмінювались напівгострими моментами, але до голів справа так й не дійшла. На початку другого тайму команди нахапались жовтих карток, а згодом глядачі нарешті побачили й гол. Челік зупинив м'яч у своєму штрафному, перериваючи пас Фраттезі з флангу, а Лаутаро Мартінес ударом в один дотик вразив ворота Свілара. 0:1.

Трохи пізніше турецький захисник дещо виправився: Тюрам отримав м'яч в чужому штрафному та з гострого кута чи то пробив, чи то віддав на дальню стійку на Дімарко, але того в підкаті випередив Челік. Іван Юрич намагався вплинути на гру замінами, але моменти знов створювали гості - Думфріс прорвався правим флангом, увійшов в штрафний та пробив в дальній кут, але Свілар з труднощами перевів м'яч на кутовий.

Римляни володіли м'ячем на останніх хвилинах, але й так не змогли поставити захисту Інтера нерозв'язувану задачу. Артем Довбик багато пропонував себе протягом всього матчу, але не так часто зустрічався з м'ячем. Двічі пробивав головою зі штрафного, але дуже неакцентовано. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера.

Рома — Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 60

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 80), Залевські (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Думфріс, 71) — Дарміан (Біссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72)

Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа