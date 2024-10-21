Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 20 жовтня 2024 року.
Емполі — Наполі, Getty Images
21 жовтня 2024, 11:36
У рамках восьмого туру італійської Серії А Емполі в домашньому протистоянні поступився Наполі.
Долю не надто видовищного матчу на користь лідерів чемпіонських перегонів вирішив пенальті у виконанні Хвічі Кварацхелії посеред другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Емполі — Наполі у рамках 8-го туру італійської Серії А-2024/25:
Емполі — Наполі 0:1
Гол: Кварацхелія, 63 (пен.)
Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Гендерсон, 79), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Гаас, 78), Грассі (Сольбаккен, 72), Фацціні (Еконг, 78), Пеццелла — Еспозіто, Коломбо (Конате, 86)
Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Спінаццола (Олівера, 59) — Замбо-Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 87), Кварацхелія (Нерес, 76) — Лукаку (Сімеоне, 59).
Попередження: Грассі, Гаас — Замбо-Ангісса, Ді Лоренцо