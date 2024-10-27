Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 27 жовтня, розпочавшись о 19:00.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А-2024/25 міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 19:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер серед тижня, а саме в середу, гостював у швейцарському Берні в Янг Бойз. Здавалося б, колектив Сімоне Індзагі не має зазнати проблем з одним із найгірших клубів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Однак, здобути три залікових бали "нерадзуррі" вдалося лише завдяки голу Маркуса Тюрама в компенсований час, тоді як Марко Арнаутович незадовго після старту другого тайму не реалізував пенальті через сейв голкіпера господарів поля.

На внутрішній арені Інтер зараз має серію з трьох поспіль перемог. У минулому турі "нерадзуррі" завдяки голу Лаутаро Мартінеса мінімально здолали Рому на Олімпіко. Після восьми зіграних поєдинків команда Індзагі йде другою в турнірній таблиці Серії А, маючи 17 очок і другу найкращу атаку, поступаючись за цим показником Аталанті лише на один гол (18 проти 17).

У попередніх десяти зустрічах з Інтером у Мілані в усіх турнірах (виключно основний час) Ювентус здобув чотири перемоги, зазнав трьох поразок і тричі зіграв унічию. Серед усіх суперників саме "б'янконері" нинішній керманич "нерадзуррі" поступився найбільшу кількість разів — 11. У 24 матчах проти туринського гранда команди під керівництвом Індзагі (Лаціо та Інтер) здобули лише сім звитяг (виключно осн. час), шість разів зігравши внічию.

У вівторок першої поразки під керівництвом Тіаго Мотти зазнав Ювентус. "Б'янконері" провалили перший тайм домашнього матчу ЛЧ проти Штутгарта, трохи, але явно недостатньо покращивши свою гру в другому. Доля поєдинку вирішувалася після 80-ї хвилини: спочатку Даніло отримав дві жовті картки та був вилучений з поля, після чого Маттіа Перін парирував удар Енцо Мійо з пенальті, але не зумів урятувати свої ворота, коли той асистував орендованому в Аталанти Ель-Білалю Туре в компенсований час.

Ювентус за підсумками восьми турів є єдиним клубом чемпіонату, який досі не знає смаку поразок. Минулого тижня "б'янконері" впоралися з Лаціо вдома не без допомоги у вигляді вилучення Алессіо Романьйолі та автоголу Маріо Хіли ближче до завершення зустрічі. В атаці підопічні Мотти поки що себе проявляють не надто вдало, тоді як у захисті — навпаки, лише один пропущений гол, та й той із пенальті. Зараз команда йде третьою, маючи 16 очок.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми всі знаємо про важливість цього матчу, його значення для нашої команди та вболівальників. Це дев'ятий матч чемпіонату, тож він не буде вирішальним, але він все одно важливий. Це буде дійсно рівна гра, Ювентус лише нещодавно зазнав своєї першої поразки в сезоні, це команда з найкращим в Європі захистом".

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Інтер досвідчений, він виграв Скудетто й разом із Наполі є фаворитом у боротьбі за новий титул. Це сильна команда, але ми маємо зосередитися на реалізації власного стилю гри, не піддаючися впливу суперника. До жодного матчу не треба підходити по-різному, ми повинні викладатися на повну в кожному".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Барелла, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Калулу, Гатті, Кабаль — Маккенні, Локателлі, Фаджолі — Консейсан, Влахович, Їлдиз

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