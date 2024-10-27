Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 27 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина зустрінеться з Ромою на власному полі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 21:45. АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фіорентина в рамках Ліги конференцій у четвер гостювала в швейцарського Санкт-Галлена. Підопічні Раффаеле Палладіно зазнали мінімальної поразки за підсумками першого тайму. А от у другій половині зустрічі "лілії" домінували, що вилилося, в тому числі, у дубль Жонатана Іконе. Команді вдалося здобути перемогу з рахунком 4:2, після чого вона вирушила назад до Флоренції, готуватися до сьогоднішнього матчу.

На внутрішній арені справи у Фіорентини йдуть добре. На Артеміо Франкі цього сезону колектив Палладіно досі не знає смаку поразок (2В, 2Н; 6:4). Ба більше, враховуючи всі, окрім товариських, матчі, остання домашня невдача "лілій" сталася наприкінці березня (12 поспіль поєдинків без поразок у всіх турнірах). Розтрощивши Лечче на виїзді (0:6) у восьмому турі, команда опинилася на п'ятому місці Серії А з 13-ма очками.

У попередніх десяти зустрічах із Фіорентиною у Флоренції в усіх турнірах Рома здобула чотири перемоги, зазнала чотирьох поразок і двічі зіграла внічию. Здебільшого, у таких поєдинках забити вдається обом командам — так було у восьми випадках. Колективи Юрича в 13 матчах проти "лілій" мають чотири звитяги, п'ять нічийних результатів і чотири поразки.

Рома тоді ж, коли її сьогоднішній суперник брав участь у матчі ЛК, приймала в Лізі Європи київське Динамо. На реалізований Артемом Довбиком пенальті в першому таймі зустрічі гості так і не зуміли нічим відповісти, тож "джаллороссі" святкували очікуваний результат — дебютну перемогу в рамках оновленого турніру після нічиєї з Атлетіком і поразки від Ельфсборга. Для гравця ж це був уже п'ятий гол за римлян у ході поточної кампанії.

Що стосується внутрішньої арені, то тут колектив Івана Юрича після восьми турів має десять очок і десяте місце. Із клубів, які не перебувають у зоні вильоту, лише Емполі забив за цей час менше, ніж Рома (шість проти восьми голів). Також варто зазначити, що всі чотири поєдинки римлян на виїзді в Серії А-2024/25 завершилися внічию, тоді як їхня серія без перемог у всіх турнірах поза власним полем триває вже дев'ять матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді, Адлі — Кольпані, Бельтран, Бове — Куаме

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Крістанте, Залевські — Дібала, Пеллегріні — Довбик

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