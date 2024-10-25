Італія

"Джаллоблу" довіряють 51-річному спеціалісту.

Головний тренер Парми Фабіо Пекк'я оновив свою угоду з "джаллоблу", передає офіційний сайт клубу Серії А.

Новий контракт з італійський спеціалістом розраховано до кінця червня 2027 року. Під керівництвом Фабіо (з червня 2022 року) Парма провела вже 93 матчі.

"Очевидно, попереду багато важкої роботи, але ми будемо працювати з наполегливістю та професіоналізмом, притримуючись нашої ідентичності та нашого плану розвитку, покладаючись на постійну та пристрасну підтримку вболівальників, яким ми хочемо догодити", — заявив 51-річний Пекк'я.

Після восьми зіграних поєдинків чемпіонату Італії-2024/25 "джаллоблу" йдуть 17-ми в турнірній таблиці, маючи сім очок.

У неділю, 27 жовтня, Парма прийматиме Емполі (початок — о 13:30 за Києвом).