Єдиний гол Альє Нджиє приніс до активу туринців три очки.
Торіно - Комо, Getty Images
25 жовтня 2024, 23:49
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Торіно приймав на своєму полі Комо.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Альє Нджиє, який з'явився на полі у складі господарів на 65-ій хвилині, а вже за десять хвилин відзначився забитим м'ячем та приніс своїй команді непросту домашню перемогу.
Торіно - Комо 1:0
Гол: Нджиє, 75
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 46), Маріпан, Коко — Лазаро, Влашич (Тамез, 72), Лінетті (Гінейтіс, 65), Річчі, Мазіна (Дембеле, 90) — Санабрія (Нджиє, 65), Адамс
Комо: Аудеро — Гольданіга, Доссена, Кемпф, Морено (Маццітеллі, 83) — Роберто (Браунедер, 37), Перроне — Стрефецца (Да Кунья, 74), Пас (Белотті, 83), Фадера (Джасім, 82) — Кутроне
Попередження: Мазіна, Лінетті, Войвода — Стрефецца, Гольданіга, Пас