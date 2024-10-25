Італія

Єдиний гол Альє Нджиє приніс до активу туринців три очки.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Торіно приймав на своєму полі Комо.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Альє Нджиє, який з'явився на полі у складі господарів на 65-ій хвилині, а вже за десять хвилин відзначився забитим м'ячем та приніс своїй команді непросту домашню перемогу.

Торіно - Комо 1:0

Гол: Нджиє, 75

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 46), Маріпан, Коко — Лазаро, Влашич (Тамез, 72), Лінетті (Гінейтіс, 65), Річчі, Мазіна (Дембеле, 90) — Санабрія (Нджиє, 65), Адамс

Комо: Аудеро — Гольданіга, Доссена, Кемпф, Морено (Маццітеллі, 83) — Роберто (Браунедер, 37), Перроне — Стрефецца (Да Кунья, 74), Пас (Белотті, 83), Фадера (Джасім, 82) — Кутроне

Попередження: Мазіна, Лінетті, Войвода — Стрефецца, Гольданіга, Пас