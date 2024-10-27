Італія

Італійський фахівець хоче бачити в своїй команді скандального форварда.

Головний тренер генуезького Дженоа Альберто Джилардіно висловився про можливе підписання контракту з італійським нападником Маріо Балотеллі. Цитує 42-річного фахівця Ніколо Скіра.

"Клуб знає, що я про це думаю. Він гравець, якого я знаю. На мій погляд, він має ту мотивацію, той вогонь, які необхідні для досягнення успіху.

Ми трохи запізнилися з трансфером, враховуючи об'єктивні проблеми, які у нас є в деяких відділах, але сподіваюся найближчим часом в нас будуть хороші новини" — сказав Джилардіно.