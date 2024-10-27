Італійський фахівець хоче бачити в своїй команді скандального форварда.
Бало та Джилардіно, getty images
27 жовтня 2024, 09:22
Головний тренер генуезького Дженоа Альберто Джилардіно висловився про можливе підписання контракту з італійським нападником Маріо Балотеллі. Цитує 42-річного фахівця Ніколо Скіра.
"Клуб знає, що я про це думаю. Він гравець, якого я знаю. На мій погляд, він має ту мотивацію, той вогонь, які необхідні для досягнення успіху.
Ми трохи запізнилися з трансфером, враховуючи об'єктивні проблеми, які у нас є в деяких відділах, але сподіваюся найближчим часом в нас будуть хороші новини" — сказав Джилардіно.
Наразі Маріо Балотеллі перебуває в статусі вільного агента після відходу з Адана Демірспор.
У минулому сезоні турецької Суперліги 34-річний італієць провів 16 матчів, в яких він забив сім голів, віддав один асист, заробив шість попереджень та одну червону картку.