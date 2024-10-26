Італія

Контракт буде розрахований до кінця сезону.

Маріо Балотеллі домовився про контракт із Дженоа.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, форвард підпише контракт до червня 2025 року. Його зарплата становитиме від 400 до 500 тисяч євро до сплати податків залежно від бонусів за результати. Також в угоді передбачено можливість розірвання за певних умов.

Очікується, що Балотеллі пройде медогляд для Дженоа в понеділок.

Наразі 34-річний Балотеллі перебуває у статусі вільного агента після відходу з Адана Демірспор.

У минулому сезоні турецької Суперліги Маріо Балотеллі провів 16 матчів, в яких він забив 7 голів, віддав 1 асист, заробив 6 попереджень та 1 червону картку.