Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Дев'ятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 27 жовтня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Удінезе під керівництвом Кости Руняїча продовжує вдало проявляти себе в матчах проти рівних або слабших суперників. Лише більш престижні Рома, Інтер і Мілан раніше зуміли здолати "б'янконері". Цього разу команда скористалася подарованою їй чисельною перевагою та двічі уразила ворота Кальярі, втретє за сезон зберігши свої ворота "сухими" в Удіне.

Кальярі сам створив собі проблеми вилученням Антуана Макумбу, яке сталося вже на 30-й хвилині через два попередження. Колектив Давіде Ніколи намагався огризатися в другому таймі, але досягти бодай одного взяття воріт господарів поля так і не зумів. Ця невдача поставила крапку в 4-матчевій серії "россоблу" без поразок у всіх турнірах.

Удінезе в наступному турі, що стартує вже завтра, гостюватиме у Венеції, а Кальярі прийматиме Болонью.

Удінезе — Кальярі 2:0

Голи: Лукка, 38, Девіс, 78

Удінезе: Окоє — Кабаселе (Джаннетті, 85), Бійол, Туре — Ехізібуе (Модесто, 73), Ловрич, Карлстрем, Паєро (Саррага, 73), Камара (Земура, 85) — Девіс, Лукка (Браво, 73)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Ацці, Марін (Праті, 89), Макумбу, Адопо (Лувумбу, 71), Ауджелло (Дзортеа, 71) — Гаетано (Дейола, 37) — Пікколі (Лападула, 71)

Попередження: Лукка, Туре — Макумбу, Ацці

Вилучення: Макумбу, 30

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кейнан Девіс

Вихованець Торіно Алію Нже втретє в своїй кар'єрі вийшов на поле в ході матчу Серії А, дебютним голом на професійному рівні принісши перемогу своїй команді. Колектив Паоло Ванолі вкотре має окремо подякувати й Вані Мілінкович-Савичу, виступ якого в домашньому поєдинку з Комо допоміг туринцям перервати 4-матчеву серію з поразок у всіх турнірах.

Гравці Комо забивали щонайменше один гол у кожному з п'яти попередніх матчів, але в Турині підопічні Сеска Фабрегаса уразити ворота свого суперника так і не зуміли. Коли "б'янкоблу" йдуть із поля без результативних ударів, то обов'язково зазнають поразки — так було вже в трьох випадках. У п'ятницю команда заслуговувала бодай на нічию.

Торіно далі зустрінеться зі своїм колишнім керманичем (Іван Юрич) у Римі, тоді як Комо прийматиме Лаціо.

Торіно — Комо 1:0

Гол: Нже, 75

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 46), Маріпан, Коко — Лазаро, Влашич (Тамез, 72), Лінетті (Нже, 65), Річчі, Мазіна (Дембеле, 90+4) — Санабрія (Гінейтіс, 65), Адамс

Комо: Аудеро — Гольданіга, Доссена, Кемпф, Морено (Белотті, 83) — Роберто (Браунедер, 37), Перроне — Стрефецца (Да Кунья, 74), Пас (Маццітеллі, 83), Фадера (Джасім, 82) — Кутроне

Попередження: Мазіна, Лінетті, Войвода — Стрефецца, Гольданіга, Пас

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ваня Мілінкович-Савич

Третій у поточному сезоні Серії А гол Ді Лоренцо приніс Наполі мінімальну домашню перемогу над Лечче. В якості гравця неаполітанців Джованні досяг цієї цифри вчетверте. Колективу Антоніо Конте також вдалося ще раз, уже вшосте, утримати свої ворота "сухими". Далі в "адзуррі" ряд складних поєдинків, підходити до яких в такій формі — непогана перевага.

Лечче в Неаполі зазнав п'ятої поспіль поразки в усіх турнірах. Ба більше, в жодному з цих п'яти попередніх матчів клуб не відзначився бодай одним голом, а серія "джаллороссі" без перемог уже досягла позначки в сім поєдинків. Колектив Луки Готті продовжує перебувати в скрутному становищі й виходу з нього наразі не видно.

На Наполі тепер чекає виїзний матч проти Мілана, а Лечче прийматиме Верону.

Наполі — Лечче 1:0

Гол: Ді Лоренцо, 73

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Гілмор (Распадорі, 72), Мактоміней — Нерес (Кварацхелія, 72), Лукаку (Фолоруншо, 85), Нгонге (Політано, 57)

Лечче: Фальконе — Пельмар, Гашпар, Баскіротто, Доргу — Рамадані, Кулібалі (Ребич, 77) — П'єротті (Уден, 83), Рафья (П'єрре, 69), Банда (Сансоне, 69) — Крстович

Попередження: Нгонге, Ді Лоренцо, Олівера — П'єротті, Ребич

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джованні Ді Лоренцо

Трохи поговоримо й про матч, якому не судилося відбутися вчасно. Болонья мала приймати Мілан на Ренато Даль'Ара в суботу ввечері. Однак, у п'ятницю в Серії А оголосили, що зустріч перенесено. Причиною стали складні погодні умови в регіоні Емілія-Романья.

Враховуючи той факт, що обидва колективи беруть участь у Лізі чемпіонів, очікується, що зустрітися вони зможуть не раніше початку наступного року. Керівництво "россонері" рішенням, ще й таким пізнім, цілком справедливо незадоволене.

На Болонью далі чекає виїзний матч проти Кальярі, тоді як Мілан прийматиме Наполі.

Аталанта привітала свого головного тренера Джан П'єро Гасперіні з ювілеєм на чолі клубу (400-й матч у всіх турнірах) шістьма голами у ворота Верони в Бергамо. Відзначити варто чотири результативні дії (2+2) Адемоли Лукмана та дубль Матео Ретегі, який ще до десятого туру Серії А досяг позначки в десять голів. У "нерадзуррі" тепер серія з шести поєдинків без поразок.

У Верони Паоло Дзанетті справи йдуть погано. Дебютний гол Аміна Сарра у футболці "джаллоблу" не надто вплинув на значну виїзну невдачу. Це третя поспіль поразка клубу поза власним полем і вже шоста загалом. Стільки ж мають Венеція та Лечче, які перебувають на дні турнірної таблиці. Саме у веронців тепер найгірший захист чемпіонату — 21 пропущений гол.

Аталанта в наступному турі спробує розгромити ще й Монцу, тоді як Верона гостюватиме в Лечче.

Аталанта — Верона 6:1

Голи: де Рон, 6, Ретегі, 9, 58, Де Кетеларе, 14, Лукман, 29, 34 — Сарр, 42

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Палестра, 77) — Дзаппакоста (Белланова, 56), де Рон, Едерсон (Пашалич, 56), Руджері — Де Кетеларе — Ретегі (Дзаніоло, 62), Лукман (Самарджич, 56)

Верона: Монтіпо — Маньяні, Коппола (Лазович, 46), Гіларді — Чачуа, Сердар (Суслов, 67), Белаян, Брадарич (Данилюк, 46) — Роша Лівраменто (Аліду, 79), Кастанос (Сілва, 46) — Сарр

Попередження: Брадарич

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адемола Лукман

Дебютний гол в "еліті" італійського футболу у виконанні Габріеля Шарпентьє врятував Парму від домашньої поразки Емполі. Колектив Фабіо Пекк'ї, угоду з яким було оновлено кількома днями раніше, міг досягти й більшого, однак Анже-Йоан Бонні схибив із пенальті, влучивши в поперечину. Сьомий поспіль матч без перемоги для "джаллоблу".

Емполі під керівництвом Роберто Д'Аверси цілком міг зазнати третьої поспіль поразки, але цього все ж не сталося. Натомість в "адзуррі" тепер серія з чотирьох матчів без перемог. У команди другий-третій найкращий захист у чемпіонаті, але гра в атаці досі залишає бажати кращого — лише 20-й Лечче забив на даний момент менше.

Парма далі протистоятиме на виїзді Ювентусу, а Емполі прийматиме Інтер.

Парма — Емполі 1:1

Голи: Шарпентьє, 80 — Кулібалі, 35 (авт.)

На 84-й хвилині Бонні не реалізував пенальті (поперечина)

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Бернабе (Міхейле, 85), Ернані (Кейта, 55) — Ман (Шарпентьє, 46), Зом, Канчельєрі (Алмквіст, 55) — Бонні (Камара, 85)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Фацціні (Гаас, 80), Грассі (Малех, 80), Анжорін (Гендерсон, 69), Пеццелла — Сольбаккен (Еконг, 87), Коломбо (Пеллегрі, 69)

Попередження: Дельпрато, Ернані, Болоґг, Зом — Анжорін, Ісмайлі, Грассі, Васкес, Пеллегрі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Габріель Шарпентьє

Лаціо все ще непереможний в домашніх поєдинках у всіх турнірах цього сезону. Продовжити цю серію до шести матчів удалося в дуелі з Дженоа. Римляни тричі скерували м'яч у ворота генуезців і вперше за поточну кампанію уникнули пропущених голів у рамках чемпіонату. Колектив Марко Бароні має все, щоб у майбутньому бодай спробувати зачепитися за місце в Лізі чемпіонів.

У Дженоа ситуація підходить до критичної, якщо не є такою вже. У генуезців зараз другий найгірший захист Серії А. Уже невдовзі, після наступного туру, колектив Альберто Джилардіно протистоятиме ряду прямих конкурентів. Для виходу зі скрутного становища команді доведеться битися за залікові бали до останніх секунд матчів.

Лаціо в наступному турі зіграє проти Комо на виїзді, тоді як Дженоа спробує зупинити Фіорентину в Генуї.

Лаціо — Дженоа 3:0

Голи: Нослін, 21, Педро, 86, Весіно, 90+4

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Хіла (Жиго, 85), Тавареш — Гендузі, Ровелла (Кастровіллі, 85) — Ісаксен (Педро, 62), Діа (Весіно, 62), Нослін (Чауна, 78) — Кастельянос

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 46), Вольякко, Васкес, Маттурро — Дзанолі (Екатор, 62), Френдруп, Міретті (Бадель, 62), Мартін — Торсбю (Анкіє, 62, Мелегоні, 71) — Пінамонті

Попередження: Нослін, Хіла, Марушич — Сабеллі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Нуну Тавареш

Перший за понад два роки гол Кір'якопулоса в чемпіонаті (також дебютний у ньому ж у футболці Монци) допоміг Монці зіграти вдома внічию з Венецією. Йоргос ще й віддав гольову передачу на Мілана Джурича. Вилучення Варрена Бондо могло зіграти злий жарт із колективом Алессандро Нести, але суперник чисельною перевагою скористатися зовсім не встиг.

Лік своїм результативним ударам у чемпіонаті Італії відкрили Мікаель-Егілл Еллертссон і Міхаель Свобода. Підопічні Еусебіо Ді Франческо лише вдруге за сезон забили двічі, але якщо минулого разу (Венеція — Дженоа 2:0) це дозволило їм набрати три залікових бали, то вчора команда отримала лише одне очко. На виїзді Венеція досі не перемагала (2Н, 4П).

На Монцу тепер чекає надскладний виїзд до Бергамо, а Венеція прийматиме Удінезе.

Монца — Венеція 2:2

Голи: Кір'якопулос, 23, Джурич, 44 — Еллертссон, 15, Свобода, 39

Монца: Тураті — Іццо, Марі, А. Карбоні — Перейра (Д'Амброзіо, 60), Пессіна (Мальдіні, 78), Бондо, Кір'якопулос — Мота (Валоті, 84), Капрарі (Б'янко, 60) — Джурич

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Гапс (Альтаре, 64) — Дзампано, Андерсен, Дункан (Ніколуссі-Кавілья, 64), Еллертссон — Бузіо (Раймондо, 89), Орістаніо (Єбоа, 72) — Пох'янпало (Гютк'єр, 72)

Попередження: Мота, Бондо, Джурич — Бузіо, Дзампано

Вилучення: Бондо, 80 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Йоргос Кір'якопулос

Хто б міг подумати, що центральний матч дев'ятого туру чемпіонату аж настільки відповідатиме своєму статусу. Інтер і Ювентус почали бити рекорди результативності ще за підсумками першого тайму. Пйотр Зелінські, хоч і з пенальті, але відзначився дебютними голами за Інтер. Уперше з вересня 2023 року забив Генріх Мхітарян.

У другій половині зустрічі колективи Сімоне Індзагі та Тіаго Мотти порадували ще трьома голами. Героєм цієї 45-хвилинки став Кенан Їлдиз, який після виходу на поле з лави запасних оформив свій перший дубль на дорослому рівні. "Нерадзуррі" хоч і поступилися за підсумками другого тайму, але виглядали не гірше за "б'янконері".

Інтер у наступному турі гостюватиме в Емполі, тоді як Ювентус прийматиме Парму.

Інтер — Ювентус 4:4

Голи: Зелінські, 15, 37 (обидва — пен.), Мхітарян, 35, Думфріс, 53 — Влахович, 20, Веа, 26, Їлдиз, 71, 82

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 63), де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Зелінські (Фраттезі, 63), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 77) — М. Тюрам (Таремі, 87), Мартінес

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Калулу, Даніло (Гатті, 77), Кабаль — Локателлі, Фаджолі (Савона, 61) — Веа (Їлдиз, 62), Маккенні (К. Тюрам, 83), Консейсан — Влахович (Мбангула, 77)

Попередження: Павар, Думфріс — Даніло

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кенан Їлдиз

Фіорентині під керівництвом Раффаеле Палладіно вдалося продовжити свою переможну ходу до п'яти матчів (всі турніри). Розгромити вдома Рому "ліліям" допомогли, в тому числі, перший за майже два роки дубль Мойзе Кіна, а також гол та асист орендованого в римлян Едоардо Бове. Вихованець суперника ще й пенальті заробив.

Як не дивно, але Рома лише вдруге за сезон пропустила два або більше голів за матч. Вчора Іван Юрич використав дві заміни ще до перерви, Маріо Ермосо за п'ять хвилин заробив вилучення, а Матсу Гуммельсу в дебютному поєдинку за "джаллороссі" знадобилося чотири для гола у власні ворота. До всіх цих фактів додати щось складно.

На Фіорентину тепер чекає виїзний поєдинок із Дженоа, а Рома прийматиме Торіно.

Фіорентина — Рома 5:1

Голи: Кін, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Гуммельс, 71 (авт.) — Коне, 39

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 56), Адлі (Мартінес Кварта, 74), Бове (Соттіл, 66) — Кольпані, Бельтран (Куаме, 67) — Кін (Іконе, 75)

Рома: Свілар — Манчіні (Бальданці, 46), Ндіка, Ермосо — Челік, Пізіллі, Крістанте (Коне, 32), Анхеліньйо (Залевські, 32) — Дібала (Гуммельс, 67), Пеллегріні — Довбик

Попередження: Раньєрі, Кін — Манчіні, Пізіллі, Коне, Ермосо

Вилучення: Ермосо, 65 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Едоардо Бове

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Гравцями Удінезе в поточному сезоні Серії А було забито вже 5 голів головою. Жодна з команд топ-5 чемпіонатів не має кращого показника.

Від початку попередньої кампанії Торіно 15 разів зберіг свої ворота "сухими" вдома. Жоден із представників топ-5 чемпіонатів не досяг у цьому більшого (Мадридський Реал — 15).

Наполі здобув 5 перемог у перших 5-ти домашніх матчах під керівництвом Антоніо Конте. У минулому подібне ставалося лише двічі — з Альберто Бігоном (1989 рік) і Лучано Спаллетті (2021-й).

Матео Ретегі — третій італієць із щонайменше 9-ма голами в своїх перших 9 матчах за клуб у Серії А (ера трьох очок за перемогу). Першим був Вінченцо Монтелла в сезоні-1996/97 (9 за Сампдорію), а другим — Лука Тоні в сезоні-2005/06 (11 за Фіорентину).

Нуну Тавареш разом із Букайо Сака (Арсенал) є лідером за кількістю асистів (7) у топ-5 чемпіонатах поточної кампанії.

Середній вік стартового складу Ювентуса (25 років і 212 днів) на поєдинок з Інтером був найменшим для таких очних зустрічей у Серії А в еру трьох залікових балів за перемогу (від початку сезону-1994/95).

Вперше в історії чемпіонату Італії в першому таймі матчу Інтера проти Ювентуса було забито п'ять голів.

Кенан Їлдиз — наймолодший гравець (19 років і 176 днів), який відзначився більш ніж одним голом у матчі Інтера проти Ювентуса в Серії А.

Втретє в історії турніру в матчі Інтера проти Ювентуса було забито 8 або більше голів. Вперше це сталося в січні 1932 року (Ювентус — Інтер 6:2), вдруге — в червні 1961-го (Ювентус — Інтер 9:1).

Від початку вересня, не враховуючи пенальті, лише Матео Ретегі (6) забив більше голів у Серії А, ніж Мойзе Кін (4, разом із Дані Мотою).

Фіорентина забила 5 або більше голів у двох поспіль матчах чемпіонату Італії вперше з грудня 1997 року.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.