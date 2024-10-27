"Фіалки" не залишили “вовкам” жодного шансу.
Фіорентина - Рома, Getty Images
27 жовтня 2024, 23:39
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Фіорентина приймала Рому.
Господарі без особливих складнощів розібралися з гостями, відправивши в їхні ворота п'ять голів. Рома зуміла відповісти одного разу, але це був не українець Артем Довбик, а Куадіо Коне.
У підсумку, після 8 турів Фіорентина стала дев'ятою, а Рома — одинадцятою.
Фіорентина - Рома 5:1
Голи: Кін, 9, 41, Бельтран, 17 (пен), Бове, 52, Гуммельс (аг), 71 - Коне, 39
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 56), Адлі (Мартінес Кварта, 74), Бове (Соттіл, 66) — Кольпані, Бельтран (Куаме, 66) — Кін (Іконе, 75)
Рома: Свілар — Манчіні (Бальданці, 46), Ндіка, Ермосо — Челік, Пізіллі, Крістанте (Залевські, 32), Анхеліньйо (Коне, 32) — Дібала (Гуммельс, 67), Пеллегріні — Довбик
Попередження: Раньєрі, Кін — Манчіні, Пізіллі, Коне, Ермосо
Вилучення: Ермосо, 65.