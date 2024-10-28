Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 жовтня 2024 року.

У рамках дев'ятого туру Серії А Інтер приймав Ювентус. У божевільному матчі команди забили вісім голів, але не зуміли виявити сильнішого — 4:4.

Зазначимо, що по ходу матчу Інтер мав перевагу в два м'ячі (4:2), але в кінцівці зустрічі її втратив.

Огляд матчу:

Інтер — Ювентус 4:4

Голи: Зелінські, 15 (пен), 37 (пен), Мхітарян, 35, Думфріс, 53 - Влахович, 20, Веа, 27, Їлдиз, 71, 82

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 63), де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Зелінські (Фраттезі, 63), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 77) — Тюрам (Таремі, 87), Мартінес

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Калулу, да Сілва (Гатті, 77), Кабаль — Локателлі, Фаджолі (Савона, 61) — Веа (Їлдиз, 61), Маккенні (Тюрам, 83), Консейсан — Влахович (Мбангула, 77)

Попередження: Павар, Думфріс — да Сілва.