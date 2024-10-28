Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 27 жовтня 2024 року.

У рамках дев’ятого туру італійської Серії А Фіорентина в домашньому протистоянні розгромила Рому.

Команда Івана Юрича почала розвалюватись ще на самому початку гри, швидко пропустивши два м’ячі. Після цього тренер "вовків" почав проводити ротацію, його команда забила один гол у відповідь, але одразу ж після того пропустила втретє.

У підсумку, другий тайм подарував нам ще два результативних удари, і всі вони опинились на рахунку господарів поля, тоді як гості відзначились як вилученням, так і автоголом Матса Гуммельса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Рома у рамках 9-го туру італійської Серії А-2024/25:

Фіорентина — Рома 5:1

Голи: Кін, 9, 41, Бельтран, 17 (пен), Бове, 52, Гуммельс (аг), 71 — Коне, 39

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 56), Адлі (Мартінес Кварта, 74), Бове (Соттіл, 66) — Кольпані, Бельтран (Куаме, 66) — Кін (Іконе, 75)

Рома: Свілар — Манчіні (Бальданці, 46), Ндіка, Ермосо — Челік, Пізіллі, Крістанте (Залевські, 32), Анхеліньйо (Коне, 32) — Дібала (Гуммельс, 67), Пеллегріні — Довбик

Попередження: Раньєрі, Кін — Манчіні, Пізіллі, Коне, Ермосо

Вилучення: Ермосо, 65.