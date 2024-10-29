Італія

Команда Антоніо Конте двічі забила в першому таймі й зберегла результат.

В рамках центрального поєдинку 10 туру чемпіонату Італії Наполі відправився у гості до Мілана. Команда Антоніо Конте йшла на першому місці, а підопічні Паулу Фонсеки хотіли виправитися після невдалого старту сезону.

З перших хвилин Наполі продемонстрував, що готовий грати першим номером та швидко відкрив рахунок. Замбо-Ангісса класним пасом знайшов Лукаку, а Ромелу поставив корпус Павловичу та пробив в кут воріт. 0:1. Мілану важко вдавалось переходити середину поля, адже неаполітанці дуже добре пресингували.

Втім, в середині тайму господарі мали непогані шанси забити. Спочатку, Муса класно хитнув супротивника на підступах до штрафного та цілив в дальній кут, але влучності трохи забракло. Трохи пізніше, Чуквезе змістився з правого флангу в центр та підкручував м'яч в дальній кут — Мерет витягнувся в струну та врятував свою команду.

Команда Антоніо Конте впевнено стримала тиск супротивника та активізувалась під завісу першого тайму. В одному з епізодів Кварацхелія отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр та точно пробив в дальній кут. 0:2. На початку другого тайму Мілан був дуже активний — в одному з моментів Чуквезе виконав навіс з правого флангу, а Мората ударом головою вразив кут воріт. Але після перегляду повтору арбітру зафіксували положення "поза грою".

Команда Паулу Фонсеки продовжувала тиснути на ворота Мерета, але не вистачало влучного завершального удару. Наполі свідомо відійшов в захист великими силами та чекав свій шанс у контрвипаді. Втім, атаки неаполітанців дуже швидко захлинались, але гості чітко виконували головну задачу — не пропустити.

Наприкінці матчу Мілан мав два непоганих моменти. Спочатку, Леау змістився в центр та потужно пробив під поперечину — Мерет врятував свою команду. Трохи згодом Чуквезе прорвався правим фангом та покотив в центральну зону на Пулішича, але той пробив повз ворота.

Мілан — Наполі 0:2

Голи: Лукаку, 5, Кварацхелія, 43

Мілан: Меньян — Роял (Леау, 62), Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Муса — Чуквезе, -, Окафор (Пулішич, 61) — Мората

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Фолоруншо, 90) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Дзербін, 90), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 69), Лукаку (Сімеоне, 78), Кварацхелія (Нерес, 77)

Попередження: Олівера