Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 31 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках десятого туру італійської Серії А-2024/25 римська Рома прийматиме туринський Торіно.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома, як і Торіно, до сьогоднішнього поєдинку підходить лише з однією перемогою в останніх п'яти матчах у всіх турнірах. У дев'ятому турі Серії А "джаллороссі" зазнали нищівної поразки від Фіорентини у Флоренції (5:1). За даними італійських ЗМІ, керівництво римлян може прийняти рішення про звільнення Івана Юрича з посади головного тренера клубу в разі поразки від його колишньої команди.

Після дев'яти зіграних поєдинків Рома йде 12-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи 10 очок. "Вовки" поки що не вражають своїми атакувальними здібностями, адже враховуючи три матчі основного етапу Ліги Європи зараз на їхньому рахунку лише 11 голів, п'ятьма з яких відзначився Артем Довбик.

Колишні колективи Івана Юрича (Дженоа та Верона) в семи зустрічах із Торіно мають одну перемогу, чотири нічийних результати та дві поразки (різниця забитих-пропущених — 9:10).

В останніх десяти домашніх матчах проти туринського клубу в усіх турнірах Рома здобула сім звитяг, одного разу зігравши з ним унічию та зазнавши двох поразок (різниця забитих-пропущених — 22:13). Лише в одному випадку римляни пішли з поля без голів, тоді як із Торіно це ставалося двічі. Три або більше результативних ударів на дві команди було в семи з десяти вищезгаданих поєдинків.

Торіно в минулому турі Серії А перервав невдалу серію з чотирьох поразок у всіх турнірах. Завдяки голу свого вихованця Алію Нже туринський клуб удома впорався з Комо (1:0). Втретє за поточну кампанію втримавши свої ворота "сухими" найкращим гравцем матчу був визнаний Ваня Мілінкович-Савич.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії підопічні Паоло Ванолі нині перебувають на дев'ятій сходинці, маючи 14 залікових балів. Торіно забиває більше, ніж будь-який із клубів, розташованих нижче, однак важливий для атакувальних спроможностей "биків" Дуван Сапата, який ще й є капітаном команди, нещодавно зазнав важкої травми.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Пізіллі, Залевські — Дібала, Пеллегріні — Довбик

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан, Мазіна — Войвода, Влашич, Лінетті, Річчі, Лазаро — Санабрія, Адамс

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