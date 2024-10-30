Італія

У клубі розраховують на 27-річного італійського гравця.

Голкіперу Алексу Мерету запропонували два варіанти оновлення його угоди з Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Мілан — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу 29.10.2024

Поточний контракт із 27-річним італійцем розраховано до кінця червня 2025 року. Очікується, що гравець продовжить його або на три роки, або на два з опцією до 2028-го.

У ході нинішньої кампанії Мерет узяв участь у восьми матчах Наполі в усіх турнірах, пропустивши чотири голи та шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Алекс представляє неаполітанський клуб із літа 2019 року.