Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 29 жовтня 2024 року.

У рамках десятого туру італійської Серії А Мілан у домашньому протистоянні поступився Наполі.

Команда Антоніо Конте забила швидкий м’яч на чужому полі, після чого провела на рівних із суперниками решту першого тайму й реалізувала ще одну можливість на його завершення.

У другій половині гри колективи також не хотіли один одному поступатись у боротьбі, проте відігратись футболісти Паулу Фонсеки так і не зуміли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Наполі у рамках 10-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Наполі 0:2

Голи: Лукаку, 5, Кварацхелія, 43

Мілан: Меньян — Роял (Леау, 62), Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Муса — Чуквезе, -, Окафор (Пулішич, 61) — Мората

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Фолоруншо, 90) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Дзербін, 90), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 69), Лукаку (Сімеоне, 78), Кварацхелія (Нерес, 77)

Попередження: Олівера