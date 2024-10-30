Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 29 жовтня 2024 року.
Мілан — Наполі, Getty Images
30 жовтня 2024, 07:49
У рамках десятого туру італійської Серії А Мілан у домашньому протистоянні поступився Наполі.
Команда Антоніо Конте забила швидкий м’яч на чужому полі, після чого провела на рівних із суперниками решту першого тайму й реалізувала ще одну можливість на його завершення.
У другій половині гри колективи також не хотіли один одному поступатись у боротьбі, проте відігратись футболісти Паулу Фонсеки так і не зуміли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Наполі у рамках 10-го туру італійської Серії А-2024/25:
Мілан — Наполі 0:2
Голи: Лукаку, 5, Кварацхелія, 43
Мілан: Меньян — Роял (Леау, 62), Тіав, Павлович, Терраччано — Фофана, Муса — Чуквезе, -, Окафор (Пулішич, 61) — Мората
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Фолоруншо, 90) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Дзербін, 90), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 69), Лукаку (Сімеоне, 78), Кварацхелія (Нерес, 77)
Попередження: Олівера