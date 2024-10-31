Італія

Після такої перемоги Івана Юрича точно не передумають звільняти, якщо такі думки дійсно мали місце.

Італійська Рома цього сезону своїми виступами має всі шанси стати одним із перших клубів у п’ятірці провідних чемпіонатів, які всього за три з лишком місяці нової кампанії змінять двох керманичів на посаді головного тренера. Звільнення Даніеле Де Россі за сценарієм було схоже на Санта Барбару й є всі підстави вважати, що саме складовій результатів виступів команди під час того процесу надавалось найменше значення.

А от його наступника, хорватського фахівця Івана Юрича, керівництво могло звільнити вже за цілком спортивним принципом. У будь-якому випадку, такі чутки існували довкола "вовків" напередодні домашнього матчу в рамках десятого туру Серії A. Що символічно, попросити на вихід тренера могли за підсумком гри проти його колишньої команди, Торіно, який був одним із багатьох конкурентів Роми на шляху до омріяної зони єврокубків.

Труднощі в атакувальному футболі не полишили команду Юрича навіть тоді, коли сам тренер уже перебував на межі від звільнення. Ще й звістка про можливу відсутність Артема Довбика, яка з’явилась зранку в день матчу, виявилась цілком правдивою, бо українець навіть до заявки на гру не потрапив. Що саме з ним трапилось — ушкодження чи застуда — має розповісти керманич "вовків" після гри.

А тим часом на полі його команді навіть наявність Довбика б не допомогла. Торіно продемонстрував у першому таймі настільки відсторонений футбол, наскільки це в принципі було можливо, закрившись на власній половині. Однак Рома скільки не возила м’яч у атаці, але бодай до гострого моменту дійти так і не змогла до того, як суперники самі привезли м’яч у власні ворота.

На 20 хвилині Лінетті грав назад із правого флангу оборони на воротаря, але Дібала втрутився в епізод, після чого з гострого кута пробив у порожні ворота. Це й усе, на що реально спромоглась команда Юрича в плані створення гольових моментів, тоді як суперники зрозуміли, що так діла не буде й на завершення тайму вирішили трохи пограти в атакувальний футбол. І навіть створили пару моментів, але Маріпан не переграв Свілара близьким ударом головою, а Войводі не вистачило влучності під час прострілу/удару з правого флангу штрафного з гострого кута.

Цей матч у підсумку видався й у другому таймі таким, що після його завершення залишилось дуже багато запитань. Передусім — до Торіно. Невже настільки непотрібними були залікові бали для команди Ванолі, щоб продовжувати грати в те, що й футболом назвати важко? Щодо Роми — то там усе вже зрозуміло. Жодних перспектив із таким підходом до справи. Та чи бачить керівництво клубу те саме, що й ми?

У наступному турі Рома гостюватиме у Верони, тоді як Торіно прийматиме Фіорентину.— Торіно 1:0Дібала, 20Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Ле Фе, Коне, Залевські (Ель Шаараві, 78) — Бальданці (Крістанте, 78), Пізіллі (Пеллегріні, 64) — Дібала (Шомуродов, 78).Мілінкович-Савич — Коко, Маріпан (Педерсен, 59), Мазіна — Войвода (Тамез, 88), Річчі, Лінетті (Карамо, 80), Гінейтіс (Нджиє, 46), Лазаро — Адамс, Санабрія (Влашич, 58).Попередження: Бальданці, Пеллегріні — Коко, Мазіна