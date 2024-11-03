Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 3 листопада, розпочавшись о 13:30.

У рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА, 13:30. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі цього тижня вже відкрив насичений непростими суперниками відрізок свого календаря. У вівторок колектив Антоніо Конте гостював у Мілана й поїхав зі Стадіо Джузеппе Меацца з трьома заліковими балами. Виїзну перемогу неаполітанцям принесли голи Ромелу Лукаку та Хвічі Кварацхелії, тоді як Алекс Мерет уп'яте в цьому сезоні турніру втримав свої ворота "сухими".

Після десяти зіграних поєдинків чемпіонату Італії Наполі продовжує лідирувати в турнірній таблиці, маючи 25 залікових балів. Атакувальний показник "адзуррі" є лише шостим у Серії А, але захисний — найкращим. Станом на зараз, неаполітанці пропустили лише п'ять голів. У чемпіонському сезоні-2022/23 на цей момент у команди їх було вже дев'ять.

Конте очолював Аталанту протягом 14 матчів (3В, 4Н, 7П; 14:21) у вересні 2009 — січні 2010 року. Цікаво, що останнім поєдинком на посаді керманича "нерадзуррі" для спеціаліста була програна з рахунком 2:0 домашня зустріч із Наполі. Команди під керівництвом Антоніо клубу з Бергамо ніколи не програвали (9В, 3Н; 20:4).

Шляхи Гасперіні та Конте в якості тренерів уперше перетнулися понад 18 років тому. Тоді Дженоа першого з рахунком 3:0 розібралася з Ареццо другого в рамках Серії Б (шостий тур, жовтень 2006 року). Це був єдиний із восьми можливих випадків (1В, 2Н, 5П; 5:9), коли Джан П'єро святкував перемогу над Антоніо.

В останніх десяти зустрічах із Наполі в Неаполі в усіх турнірах Аталанта здобула п'ять звитяг, двічі зігравши з "адзуррі" внічию та зазнавши трьох поразок (різниця забитих-пропущених — 15:16). У семи випадках команди радували вболівальників трьома й більше голами за матч.

Аталанта в десятому турі Серії А приймала Монцу. Очікувано, "нерадзуррі" залишили Джевісс Стедіум із трьома заліковими балами. Підопічні Джан П'єро Гасперіні не зуміли уразити ворота гостей у першому таймі, але по перерві на поле вийшов Лазар Самарджич і двома своїми результативними діями (1+1) приніс клубу з Бергамо перемогу.

Якщо в Наполі нині найкращий захист, то в Аталанти — атака. Після десяти турів команда має 26 голів, десятьма з яких відзначився Матео Ретегі. "Нерадзуррі" йдуть четвертими в турнірній таблиці, набравши 19 залікових балів. У сьогоднішніх господарів поля зараз серія з десяти матчів без поразок у всіх турнірах, тоді як у гостей — із семи.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Гілмор, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, Едерсон, де Рон, Руджері — Самарджич — Лукман, Ретегі

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