Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 2 листопада, розпочавшись о 19:00.

У рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25 Удінезе на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА, 19:00. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОЗАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Удінезе вже вісім матчів поспіль у всіх турнірах чергує перемоги з поразками. У десятому турі Серії А колектив Кости Руняїча гостював у Венеції. Клуб з Удіне мав перевагу в два м'ячі, але не втримав її зокрема через вилучення Ісаака Туре, коли господарі поля поступалися вже одним голом. Це був перший у сезоні випадок, коли "б'янконері" не подужали слабшого "на папері" суперника.

Однак, ця прикра поразка не завадила Удінезе продовжити триматися неподалік від зони єврокубків. Після десяти зіграних поєдинків команда Руняїча йде сьомою в турнірній таблиці Серії А, маючи 16 очок і нейтральну різницю забитих-пропущених голів. У семи домашніх матчах цього сезону в усіх турнірах клуб з Удіне здобув шість перемог, поступившись лише раз (Удінезе — Інтер 2:3).

Команди Мотти мають майже рівну статистику протистоянь з Удінезе — три перемоги, одна нічия та три поразки (різниця забитих-пропущених — 10:11).

В останніх десяти матчах в Удіне Ювентус здобув шість звитяг, тричі зіграв із місцевим колективом унічию та зазнав однієї поразки (різниця забитих-пропущених — 8:22). У п'яти випадках господарі поля так і не зуміли відзначитися бодай одним голом.

Ювентус в останніх трьох матчах не зумів здобути бодай одну перемогу. Після домашньої поразки від Штутгарта в Лізі чемпіонів (0:1), у чемпіонаті Італії туринці поділили очки не тільки з Інтером на виїзді (4:4), але й із Пармою вдома (2:2). За вищезгаданий проміжок часу підопічні Тіаго Мотти пропустили в усіх турнірах майже вдвічі більше голів (сім), ніж у попередніх десяти поєдинках (чотири).

Після десяти зіграних матчів Ювентус іде шостим у турнірній таблиці Серії А, маючи 18 залікових балів і залишаючись єдиною командою, яка досі не знає смаку поразок. Попри складнощі в двох попередніх турах, у "б'янконері" зараз другий найкращий захист у чемпіонаті. Остання виїзна поразка в турнірі сталася вісьмома поєдинками раніше, ще в минулому сезоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп, Земура — Лукка, Товен

Ювентус: Перін — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Маккенні — Веа, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

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