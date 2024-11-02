Італія

Неаполітанці потужно проводять поточний сезон.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про можливе чемпіонство своєї команди за підсумками сезону-2024/25. Його слова наводить ESPN.

"Я людина віри, але знаю тільки одного, хто може творити чудеса. Я завжди молюся, навіть за команду, щоб всі були здорові, крім сім'ї, я також молюся за гравців.

Нам потрібно працювати всім разом, від кухаря до екіпірувальника, щоб створити щось прекрасне, що може принести додаткові очки в чемпіонаті. Ми не можемо припускатися помилок, у нас немає права на це. Звичайно, у футболі дива завжди відбувалися, але потрібно працювати, щоб сподіватися на це, одних молитов недостатньо", — сказав Конте.

Наразі Наполі лідирує у італійській Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача (Інтер) на чотири пункти.