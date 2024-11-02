Італія

Українець може допомогти своїй команді у найближчому матчі.

Нападник римської Роми Артем Довбик зможе прийняти участь у матчі 11-го туру італійської Серії А з Вероною. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, український форвард одужав від лихоманки та не має температури, яка позбавила його можливості зіграти матч проти Торіно (1:0) посеред цього тижня.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 12 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Матч між Вероною та Ромою відбудеться 3-го листопада, о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Довбик ризикує пропустити матч із Вероною.