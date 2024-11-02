У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Мілан вирушив на виїзд до Монци. 

Гола від Рейндерса на 43-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб "россонері" набрали три очки. 

Монца — Мілан 0:1
Гол: Рейндерс, 43

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Капрарі, 78) — Перейра (Д'Амброзіо, 65), Бондо (Валоті, 87), Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 65), Мальдіні — Джурич (Марич, 78)

Мілан: Меньян — Терраччано (Калабрія, 89), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 81), Пулішич (Муса, 89), Окафор (Леау, 63) — Мората

Попередження: Джурич, Бондо — Мората. 