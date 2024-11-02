Колектив Пауло Фонсеки набрав три очки.
Монца - Мілан, Getty Images
02 листопада 2024, 23:51
У рамках одинадцятого туру італійської Серії А Мілан вирушив на виїзд до Монци.
Гола від Рейндерса на 43-й хвилині гри виявилося достатньо, щоб "россонері" набрали три очки.
Монца — Мілан 0:1
Гол: Рейндерс, 43
Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Капрарі, 78) — Перейра (Д'Амброзіо, 65), Бондо (Валоті, 87), Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 65), Мальдіні — Джурич (Марич, 78)
Мілан: Меньян — Терраччано (Калабрія, 89), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 81), Пулішич (Муса, 89), Окафор (Леау, 63) — Мората
Попередження: Джурич, Бондо — Мората.